Nine Inch Nails, i consigli di Trent Reznor per questi tempi: ‘Ascoltate David Bowie’. Nuova musica in arrivo

Anche Trent Reznor sta cercando di sfruttare l’isolamento forzato, ora parzialmente mitigato, legato all’emergenza sanitaria da Covid-19 in corso, concentrandosi su nuova musica e nuovi progetti. Sul sito ufficiale dei Nine Inch Nails l’artista statunitense ha condiviso qualche aggiornamento sulle attività alle quali lui e Atticus Ross si stanno dedicando, raccontando ad esempio: “Il piano attuale è di finire alcuni progetti di colonne sonore, lavorare sulla mia limitata capacità di avere pazienza, immergersi nel profondo nel nuovo materiale dei Nine Inch Nails e si spera suonare musica dal vivo per voi nel 2021".

Ma l’autore, musicista, compositore e produttore ha qualcosa da suggerire anche ai fan su come impiegare le loro giornate di questi tempi: “Nel frattempo… Ascoltare il nuovo disco di Jehnny [Beth] (esce il 12 giugno), continuate ad ascoltare David Bowie e non siate troppo duri con voi stessi”.

Il gruppo avrebbe dovuto imbarcarsi in un altro tour, con Jehnny Beth come opening act, il prossimo autunno ma non ha nemmeno fatto il tempo ad annunciare le date che il progetto è andato in fumo a causa del Coronavirus e delle misure di distanziamento sociale messe in atto in buona parte del mondo per contrastarne la diffusione. Ad alcuni dei preparativi per il tour la band ha però deciso di dare lo stesso seguito, mettendo ad esempio in vendita il merchandise associato alla tournée ma a sostegno dei banchi alimentari delle città dove i Nine Inch Nails avrebbero dovuto suonare. A spiegarlo è sempre Trent Reznor nel suo ultimo post sul sito della band.

Il tour del gruppo avrebbe portato avanti il “Cold and Black and Infinite Tour” e avrebbe dovuto fare tappa in città come tra le altre Los Angeles, Vancouver, Seattle e Toronto.