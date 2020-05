Concerti 2020, Deep Purple: posticipata al 2021 la data al Bologna Sonic Park

Nuova data per i Deep Purple, che avrebbero dovuto esibirsi il 6 luglio 2020 al Bologna Sonic Park: a causa dell’attuale emergenza sanitaria la data della band di “Smoke On The Water” è stata riprogrammata al 2021, sempre nell’arena estiva del capoluogo emiliano, dove Ian Gillan e soci si esibiranno il 5 luglio 2021. Fa sapere Vertigo, il promoter responsabile dell’evento, che “i biglietti acquistati per la data del 6 luglio 2020 rimangono validi per la nuova data del 5 luglio 2021”.

I Deep Purple hanno per la verità in calendario anche un concerto a Milano il 19 ottobre al Forum di Assago. Il live è a oggi ancora in piedi. Come il set del Bologna Sonic Park, anche il prossimo album della band ha invece subito uno slittamento: “Whoosh!” non vedrà più la luce il 12 giugno bensì nel mese di agosto. Ian Gillan ha motivato la scelta di rimandare la pubblicazione spiegando che “per ogni azione c'è una reazione uguale e opposta”. Ve ne abbiamo parlato qui.

