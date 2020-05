Direttiva UE sul diritto d'autore, SIAE lancia la petizione #404COPYRIGHT

SIAE ha lanciato la petizione online #404COPYRIGHT per fare pressione sul governo affinché venga recepita dal governo italiano la direttiva UE sul diritto d'autore: alla campagna - il cui sito ufficiale è 404copyright.it - hanno aderito oltre 10mila tra artisti e addetti ai lavori tra i quali figure di primo piano del panorama musicale nazionale come Luciano Ligabue, Eros Ramazzotti e Luca Barbarossa.

"La musica, i film, il teatro, la letteratura, gli autori della radio e della televisione e i giornalisti che fanno informazione in questi mesi hanno svolto una funzione fondamentale, seconda solo a quanti operano nella sanità. Ci hanno aiutato a resistere, a non perdere la speranza, a sognare la ripartenza alla fine di questo incubo. Firmando la petizione sosteniamo chi ci fa sognare. L’industria creativa è strategica per il nostro Paese e gli autori, che producono bellezza, devono poter vivere del loro lavoro. Senza la musica, il cinema, il teatro, la letteratura, le arti figurative, la nostra vita come sarebbe? Non vogliamo che un giorno cercando un contenuto in rete appaia ‘404: COPYRIGHT NOT FOUND’"