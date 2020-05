La volta che John Lennon ha copiato Elvis Presley

In una vecchia intervista concessa all’edizione statunitense di Rolling Stone – ma anche in altre occasioni - John Lennon ha raccontato i retroscena di uno dei brani, quello a lui meno gradito di tutta la discografia dei Fab Four, di “Rubber Soul”, sesto album in studio dei Beatles, un racconto che coinvolge anche il Re del rock and roll in persona, uno degli idoli della voce di “Imagine”. Il brano in questione è “Run for Your Life”, l’ultimo del disco, in più occasioni disdegnato da Lennon, che ha spiegato di aver tratto ispirazione, per la composizione della canzone, da “Baby, Let's Play House” di Elvis Presley, ammettendo di aver copiato la strofa nella quale Elvis Aaron Presley canta “I'd rather see you dead, little girl than to be with another man”, testo riguardo al quale successivamente Paul McCartney si è così espresso: “Un po’ una canzone da macho”.

“Era una canzone che ho semplicemente copiato”, ha raccontato John Lennon a proposito di “Run for Your Life”, proseguendo: “È stata ispirata da ‘Baby, Let's Play House’”. E ancora: “C’era una strofa nella canzone che diceva ‘I'd rather see you dead, little girl than to be with another man’ quindi l’ho scritta ma non pensavo che fosse così importante”. E se per “Run for Your Life” pare dunque che Lennon non nutrisse alcuna simpatia, nella stessa intervista per lo storico magazine a stelle e strisce il cantautore ha svelato anche quelli che sono al contrario i suoi pezzi preferiti del quartetto di Liverpool tra quelli scritti principalmente da lui: “Mi sono sempre piaciute “’[I Am The] Walrus’, ‘Strawberry Fields’, ‘Help!’, ‘In My Life’. Queste sono alcune delle mie preferite, sai”. Potete ascoltare entrambe le canzoni, “Baby, Let's Play House” e “Run for Your Life”, qui sotto:

Caricamento video in corso Link

Caricamento video in corso Link

Riflettendo sulla figura di Elvis in un’intervista telefonica citata dall’Express Lennon si era mostrato molto stupito da alcune scelte del cantante. In particolare, dalla sua decisione di evitare interviste e apparizioni televisive. “Gli abbiamo chiesto di questo fatto di fare solo film e non fare apparizioni personali o in televisione e sembra che gli piaccia. Penso che gli piaccia molto fare film”, commentava l’ex Beatles. “Dice che gli manca un po’ però”, specifica Lennon, che spiega anche come la sua band non potesse invece fare a meno di momenti di quel tipo: “Non potevamo sopportare il fatto di non apparire di persona. Ci annoiavamo, ci annoiavamo in fretta”.