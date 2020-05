Daniele Silvestri reincide "Il mio nemico" con Rancore

Daniele Silvestri incide una nuova canzone con Rancore, ad un anno e qualche mese da "Argentovivo" in gara a Sanremo 2019 e canzone vincitrice del premio della critica. Il nuovo singolo è "Il mio nemico invisibile" e sarà disponibila venerdì 22.

Si tratta di una rielaborazione de "Il mio nemico", brano storico di Silvestri del 2002 ("Unò-dué") con "Invisibili" e "Non esistono" del rapper. La collaborazione su questo brano è nata nel tor di Silvestri, "La terra dal vivo sotto i piedi" (dove Rancore è stato ospite fisso): questa una versione filmata nel 2019

Ha spiegato Silvestri:

Condividere il palco con Tarek (Rancore) per tutto l’ultimo tour non poteva non produrre frutti succosi e inattesi. Uno di questi in particolare ci è sembrato andare aldilà dei confini del concerto. Meritava di prendere ufficialmente vita. Così, dall’incrocio di un mio pezzo e un paio di testi di Tarek, entrambi rivisti anche sotto la lente di questo periodo pandemico, nasce IL MIO NEMICO INVISIBILE”

Silvestri e Rancore, solo settimana scorsa hanno preso parte al progetto "Lost in the desert", canzone incisa con Joan As Police Woman, Rodrigo D'Erasmo, Fabio Rondanini, Mace, Venerus, Enrico Gabrielli, Antonio Filippelli, Alain Johannes, Daniele Tortora e Gabriele Lazzarotti, un brano il cui ricavato è destinato ai lavoratori del mondo dello spettacolo, oggi fortemente in difficoltà.