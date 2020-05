Sting, una nuova versione di "Don't so close to me"

Agli apassionati di rock classico, in questo periodo, almeno una volta sarà tornata in mente "Don't stand so close to me", il classico dei Police. Già, non starmi così vicino, soprattutto ora che si esce dal lockdown, si convive con il coronavirus e dobbiamo stare attenti: il distanziamento sociale non è finito.

Come tutte le canzoni tornate di moda in questo periodo - brani che assumono un nuovo significato alla luce della pandemia - il brano scritto da Sting ha una storia molto diversa. Pubblicata nel terzo album dei Police "Zenyatta mondatta" nell'autunno del 1980, venne scritta da Sting per raccontare la storia di un insegnante che riceve le attenzioni di una studentessa, a cui chiede di stare lontano pur essendo lusingato dall'interesse. Sting, che pure era stato insegnante, cita Nabokov e il suo famoso libro "Lolita" che fece scandalo perché raccontava l'ossessione di un professore per una dodicenne.

La nuova versione non fa espliciti riferimenti alla situazione attuale, ma la sua scelta per una nuova versione non è casuale: è stata remixata dal producer americano Dave Audé (già al lavoro con U2, Faith No More, Lady Gaga, Madonna, Jennifer Lopez, Céline Dion e Beyoncé tra gli altri) e trasformata in una versione decisamente danzereccia.

La canzone venne già rielaborata nell'86 per un greatest hits della band e poi nel 2001 in versione acustica da Sting, che però l'ha lasciata fuori dalla recente raccolta con versioni aggiornate "My songs". Ecco la versione originale e quella dell'86.

