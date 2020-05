Concerti 2020, cancellato il Festival i-Days

Dopo la cancellazione del Firenze Rocks, viene confermato l'annullamento di un altro grosso festival, l'i-Days, in scena sul palco del MIND Milano Innovation District dal 12 al 15 giugno e il 17 luglio con headliner Aerosmith, i System of a Down, i Foo Fighters, Vasco Rossi e Billie Eilish.

Il promoter Live Nation comunica comunica che la decisione è stata presa seguito della pubblicazione sulla GU del DL n.33 del 16/5/2020 che vieta gli assembramenti di persone fino al 31 luglio 2020.

Live Nation comunica anche che sta lavorando per poter annunciare quanto prima l’edizione del 2021: "siamo fiduciosi di poter confermare la stessa line-up del 2020 e vicini ad una comunicazione ufficiale" si legge nella comunicazione.

I biglietti rimarranno validi anche per il 2021; chi desiderasse, in ogni caso, avere il rimborso, avrà la facoltà di richiedere un “voucher” di pari valore a quello indicato sul biglietto precedentemente acquistato e comprensivo, dunque, del diritto di prevendita entro il 18 giugno 2020.