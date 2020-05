Concerti 2020, annullati i live di Coez del 2020

Il promoter Vivo concerti comunica che che in seguito alle disposizioni ministeriali del DPCM i live di Coez previsti per l’estate del 2020 sono annullati. I possessori dei biglietti, comunica sempre il promoter, riceveranno un voucher per un importo pari alla cifra d'acquisto del biglietto.

La voce di "E' sempre bello" avrebbe dovuto far partire il tour il 26 giugno al Rugby Sound di Legnano, in provincia di Milano per chiudere a Cinquale, in provincia di Massa Carrara.

Ecco, di seguito, tutte le date annullate

Venerdì 26 giugno 2020 | Legnano (MI) – Rugby Sound

Sabato 04 luglio 2020 | Genova – Porto Antico

Mercoledì 08 luglio 2020 | Marostica (VI) – Marostica Summer Festival

Sabato 11 luglio 2020 | Roma – Rock in Roma – Ippodromo delle Capannelle

Domenica 19 luglio 2020 | Barolo (CN) – Collisioni

Sabato 25 luglio 2020 | Taormina (ME) – Teatro Antico

Domenica 02 agosto 2020 | Soverato (CZ) – Summer Arena

Giovedì 06 agosto 2020 | Pescara – Zoo Music Fest

Domenica 09 agosto 2020 | Molfetta (BA) – Banchina S. Domenico

Venerdì 14 agosto 2020 | Lignano Sabbiadoro (UD) – Beach Arena

Domenica 16 agosto 2020 | Cinquale (MS) – Arena della Versilia