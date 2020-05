Lionel Richie ha cantato una nuova versione di "We are the world" per il lockdown

Una delle canzoni più famose di tutti i tempi in una nuova versione: "We are the world", scritta da Lionel Richie e Michael Jackson, venne pubblicata nel marzo 1985 con un cast di superstar della musica d'oltreoceano (da Springsteen a Dylan a Stevie Wonder, e arrivò a raccogliere più 63 milioni di dollari per combattere la fame in Africa.

Lionel Richie ne ha inciso una nuova versione, aiutato questa volta da un cast di 22 concorrenti ed ex di "American idol" che con le sue 18 edizioni è il talent show più fortunato non solo negli Stati Uniti ma al mondo. La nuova versione si apre con Ricchie in studio e prosegue con i volti dei cantanti proiettato su luoghi iconici e deserti.

Ecco il video.

Considerata la "risposta americana" alli "Do they know it's Christmas" dei Band Aid di Bob Geldof , uscita qualche mese prima, "We are the world" è giunta alla terza versione. Dopo l'originale, nel 2010 venne incisa "We are the World 25 for Haiti", curata Quincy Jones, Lionel Richie e Wyclef Jean. Qua i cast completi delle due versioni originali