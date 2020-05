Nick Cave: "Le domande dei mie fan sono poesia brutale, una forma di salvezza"

I Red Hand Files del cantante sono diventati un appuntamento fisso e imperdibile, e non solo per i fan di Nick Cave: attraverso un sito, il cantautore raccoglie domande a cui risponde in maniera poetica, schiette, tavolta brutale. Siamo arrivati alla 97° numero della newsletter e Cave ha scelto una domanda di Paul da Portland per raccontare il dietro le quinte dei Red Hand Files.

"Quante domande ricevi una settimana e come scegli a quale rispondere?", gli chiede il fan. Cave usa come spunto anche la domanda di Mark da Melbourne, che si dice impressionato dalla brutale onestà delle sue risposte ad un'intervista, per spiegare come è cambiato tutto.

"Dopo il ritorno nel mondo a seguito dell'oscurità causata dalla morte di mio figlio, ho portato con me un dono", spiega Cave. "Ho capito che che la mia famiglia e io eravamo stati messi alla prova e che eravamo sopravvissuti. Il dono era la libertà di essere onesto con me stesso e con gli altri, poiché non era rimasto nulla da nascondere. Il guscio protettivo che avevo costruito intorno a me stesso e la mia vecchia vita erano stati strappato via. Ero stato esposto e non avevo più nulla da difendere. Il dono era una nuova e cruda onestà verso me stesso e verso il mondo".

Cave entra quindi nel processo di creazione dei Red Hand Files, e del valore che hanno per lui le domande dei fan:

Le domande che arrivano, così spesso disarmanti e oneste, mi offrono una forma di salvezza. Sono l'unico che ha accesso a queste domande, e quando le leggo entro in un mondo di bisogno reciproco.

Le leggo ogni giorno, una cinquantina per volta, sepsso di più. È come leggere una poesia sotterranea bizzarra e brutale: per questo vanno lette attentamente e con cura. Questo esercizio è diventato una parte essenziale del mio lavoro quotidiano.

Sulla scelta delle domande: