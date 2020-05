Spice Girls, la girl band più famosa. Tutti i numeri 1

The Shirelles, the Donays, the Marvelettes, the Cookies, the Crystals... sono i gruppi vocali femminili degli anni Sessanta che hanno influenzato i Beatles, i quali ne hanno spesso ripreso le canzoni (dal vivo e su disco). Quello delle band femminili è un piccolo fenomeno soprattutto internazionale - in Italia se ne contano pochissimi esempi, e nessuno di grande successo (qualcuno ricorda le Lollipop?). Ma all'estero gli esempi sono stati molto più numerosi: le Supremes, le Go Go's, le Bangles, le Bananarama, le Pussycat Dolls, le Salt'n'Pepa, le Sugababes, le Destiny's Child, le All Saints, le TLC... ma il nomepiù importante di tutti è sicuramente quello delle Spice Girls, che hanno venduto nel mondo più di 85 milioni di dischi.

Melanie Brown ovvero Mel B ("Scary Spice"), Melanie Chisholm ovvero Mel C ("Sporty Spice"), Emma Bunton ("Baby Spice"), Geri Halliwell ("Ginger Spice") e Victoria Beckham ("Posh Spice") hanno piazzato, nella loro breve ma intensa carriera, ben dieci canzoni nella Top Ten britannica - nove delle quali al numero uno ("Stop" arrivò "solo" al numero 2).

Eccole qui di seguito in ordine cronologico:

WANNABE

SAY YOU'LL BE THERE

2 BECOME 1

MAMA

SPICE UP YOUR LIFE

TOO MUCH

STOP

VIVA FOREVER

GOODBYE

HOLLER