Le brevi di oggi, 19 maggio: Levante, Francesco Bianconi

Francesco Bianconi ha diffuso il video di "Abisso", canzone estratta da Forever, disco di debutto solista del leader dei Baustelle previsto per l'autunno. Il video è stato girato da Bendo Films e il cantante lo racconta così:

Mi è piaciuta la sfida del provare a fare in questo periodo di lockdown un video che sembrasse per quanto possibile “non da lockdown”: niente performance split screen coi musicisti a distanza, per intenderci, niente estetica da ripresa selfie col telefonino. Ho proposto ai registi Bendo Film di girare tutto con un iPhone, ebbene sì, ma potenziato con delle lenti da applicare alla fotocamera del telefono. Ho comprato un set di lenti su internet (una wide, un fish-eye, una macro, e un teleobiettivo) e abbiamo girato tutto con quelle. Siamo stati anche fortunati, perché le lenti in miniatura che mi sono procurato (comprando abbastanza a caso on line, devo confessare) avevano un loro carattere niente male, e hanno dato all’immagine una grana molto interessante e piccole aberrazioni che hanno mascherato la freddezza digitale tipica delle riprese telefoniche. Io ho avuto la prova che anche da tempi infami come questi si può imparare qualcosa, e che come al solito le limitazioni ci costringono ad aguzzare l’ingegno. E l’ingegno (a volte) fa nascere cose belle. E’ stato divertente e sperimentale, direi. E il risultato per me è sorprendente. Mi ha fatto venir voglia di compare una Bolex sedici millimetri e girare un film in pellicola…”