Le brevi di oggi, 19 maggio: Levante, Bianconi, Andrea Nardinocchi, Piano City

Andrea Nardinocchi pubbblicherà "La Stessa Emozione" , il suo terzo album, venerdì 29 maggio (Iuovo/Artist First).

Il disco arriva a 5 anni dal precedente ed è prodotto dai Mamakass. Racconta il cantautore bolognese: “Sono parecchio orgoglioso di questi pezzi e dello smalto che non hanno perso dopo tutto questo tempo soprattutto grazie ai Mamakass che hanno trovato i migliori vestiti sonori come sempre.Questo disco racchiude questi ultimi 3 anni nei miei trip. Spero possa colmare questo gap di comunicazione che ho creato nell’unico modo che conosco, per le persone che sanno della mia esistenza e ne hanno sentito la mancanza e per quelle che ancora non sanno che anche se ci sono e continuerò ad esserci, non voglio più fare la pop star.”

************************************************************

Verra recuperata in versione streaming Piano City, la rassegna milanese dedicata allo strumento: si svolgerà venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 maggio e vedrà la partecipazione di Ludovico Einaudi, Chilly Gonzales, Rufus Wainwright, Rosey Chan, Rami Khalife, Davide Cabassi, Iris Hond, Hania Rani E Paolo Jannacci

************************************************************

Francesco Bianconi ha diffuso il video di "Abisso", canzone estratta da Forever, disco di debutto solista del leader dei Baustelle previsto per l'autunno. Il video è stato girato da Bendo Films e il cantante lo racconta così:

Mi è piaciuta la sfida del provare a fare in questo periodo di lockdown un video che sembrasse per quanto possibile “non da lockdown”: niente performance split screen coi musicisti a distanza, per intenderci, niente estetica da ripresa selfie col telefonino. Ho proposto ai registi Bendo Film di girare tutto con un iPhone, ebbene sì, ma potenziato con delle lenti da applicare alla fotocamera del telefono. Ho comprato un set di lenti su internet (una wide, un fish-eye, una macro, e un teleobiettivo) e abbiamo girato tutto con quelle. Siamo stati anche fortunati, perché le lenti in miniatura che mi sono procurato (comprando abbastanza a caso on line, devo confessare) avevano un loro carattere niente male, e hanno dato all’immagine una grana molto interessante e piccole aberrazioni che hanno mascherato la freddezza digitale tipica delle riprese telefoniche. Io ho avuto la prova che anche da tempi infami come questi si può imparare qualcosa, e che come al solito le limitazioni ci costringono ad aguzzare l’ingegno. E l’ingegno (a volte) fa nascere cose belle. E’ stato divertente e sperimentale, direi. E il risultato per me è sorprendente. Mi ha fatto venir voglia di compare una Bolex sedici millimetri e girare un film in pellicola…”

************************************************************

È online il video della “home version” di Tikibombom, una nuoa versione realizzata nell’armadio da Levante. Il video è stato interamente ideato, girato, diretto e montato dalla cantante, da sola a casa durante il periodo di isolamento, che racconta:

Tikibombom è un brano nato al pianoforte. Prima di presentarlo a Sanremo per un istante ebbi l’idea di farne una versione più raccolta, poi però decisi di arricchirla con una produzione più energica e alla fine è stata portata al Festival in quella veste. – racconta Levante sul brano -Nel cassetto rimase il desiderio di crearne una versione più intima… anche se non pensavo così tanto intima, dato che l'ho registrata nell’armadio di casa durante la quarantena! Ho dovuto approfittare dei mezzi che avevo e l’armadio era l’unico luogo in cui avrei potuto attutire suoni e rumori esterni. Oltre alla registrazione della mia voce anche tutto il resto del lavoro per questa “home version” è stato svolto da remoto, insieme ad Antonio Filippelli e Daniel Bestonzo. Amo questa “nuova” versione perché è il modo in cui sono solita cantare questa canzone, in maniera distesa e sussurrata, a casa con il mio pianoforte