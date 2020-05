Cesare Cremonini: "Il concerto è un’esperienza che non ha alternativa"

"Più che alle cancellazioni guardo allo slancio della riprogrammazione": è positivo, Cesare Cremonini: in una lunga intervista ad Andrea Laffranchi del Corriere, il cantautore bolognese ragiona sul presente e sul futuro della musica dal vivo dopo la decisione dei promoter di spostare i grandi eventi live al 2021, in ottemperanza alle norme stabilite dal nuovo DPCM per gli spettacoli dal vivo. "Spero che questa fase serva per dare una considerazione diversa alla categoria di chi lavora nei concerti e per aprire un confronto che, partendo dalle misure di sicurezza, affronti la mancanza di spazi adeguati alla musica", ragiona Cremonini.

Ecco i punti salienti dell'intervista

A proposito delle parole del premier conte sugli "Artisti che fanno divertire"

Non ha sbagliato i termini, anzi. Ha ingenuamente definito in modo perfetto un fenomeno disastroso, non solo italiano, di metamorfosi della parola cultura, intesa unicamente come svago. Il messaggio purtroppo è: la cultura o diverte o non è cultura. Ha dato una lettura dei tempi perfetta da cui deve e può nascere una profonda discussione

Sui concerti ripensati con il modello Drive-in o Streaming

Dietro gli artisti c’è una filiera di professionisti che farà nascere idee per fare fronte a un periodo che, ne sono certo, avrà fine.(...) Il concerto è un’esperienza che non ha alternativa.

Sulla questione voucher/rimborso

In queste settimane ho visto un Paese compatto di fronte a decisioni più difficili. Lo dico con orgoglio. Il rimborso farebbe crollare un intero sistema. La riconversione va bene, a patto che noi si metta tutto l’impegno perché questo denaro si traduca in spettacoli bellissimi

Sulla sua quarantena: