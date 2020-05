Concerti, Avril Lavigne annuncia le nuove date per il 2021

Dopo avere cancellato i concerto italiani previsti per lo scorso marzoAvril Lavigne annuncia nuove date in Italua, a supporto del suo ultimo album "Head Above Water" (leggi qui la nostra recensione).

La 35enne cantautrice canadese: si esibirà il 12 Marzo 2021 a Milano, al Lorenzini District (dovre avrebbe dovuto suonare nel marzo 2020) e poi il 14 Marzo 2021 a Padova (Fiera).

Il promoter Live Nation comunicata biglietti precedentemente acquistati per i concerti del 15 e 16 marzo 2020 e per i quali non si desidera fare richiesta di rimborso resteranno validi per la nuova data di Milano al Lorenzini District del 12 marzo 2021, ma non potranno essere utilizzati per la data di Padova. I biglietti per i nuovi concerti sono disponibili per l’acquisto . Il termine ultimo, invece, per coloro che desiderano richiedere il rimborso sui due show annullati verrà prorogato al 30 maggio 2020.