Le canzoni di Eurovision 2020: le più belle e le più trash

Se sabato 16 maggio non avete visto "Europe shine a light", il sostituto dell'Eurovision Song Contest 2020, non vi siete persi granché. Lo show, per via della crisi creata dalla Pandemia, è stato trasformato in un montaggio di frammenti e video da remoto, e putroppo abbiamo visto solo pochi secondi delle 41 canzoni in gara. Si è inevitabilmente perso tutto il bello dell'Eurovision: la gara, ma soprattutto le messe in scena folli, la dimensione visiva e il divertimento nel vedere come i vari paesi scelgono generi musicali e cantanti che a noi paiono strani quando non dichiaratemente trash.

Così rimediamo noi: abbiamo scelto alcune tra le migliori o più divertenti canzoni di Eurovision che sarebbero dovut essere in gara. Partiamo ovviamente da Diodato e da "Fai rumore", eseguita nell'Arena di Verona vuota. Il vincitore di Sanremo 2020 avrebbo potuto vincere anche l'Eurovision? Chissà, era tra i favoriti, comunque ci ha regalato una performance mozzafiato

Caricamento video in corso Link



La canzone che ci è piaciuta di più, dopo quella di Diodato è quella dell'unica band già nota fuori dai propri confini: i belgi Hooverphonic, con una nuova cantante e "Release" , cofirmata da Luca Chiaravalli, produttore di Nek e Pelù.

Caricamento video in corso Link

Non possiamo non citare l'Italiana Senhit, prestata a San Marino con "Freaky!"

Caricamento video in corso Link

Per la quota trash invece, secondo la canzone vincitrice è questa: The Roop - "On Fire": il balletto della Lituania è imperdibile...

Caricamento video in corso Link

Ma anche quello dei Russi non scherza: Little Big - "Uno"

Caricamento video in corso Link

Poi c'è l'islanda con aði og Gagnamagnið - "Think About Things": balletto improponibile, ma in questo caso la canzone non è male.

Caricamento video in corso Link

Daði og Gagnamagnið - Think About Things - Iceland