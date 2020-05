Da Topolino a TikTok

Dal prossimo 1 giugno TikTok avrà in servizio un nuovo CEO: si tratta di Kevin Mayer, che lascia la sua posizione alla vetta della divisione Direct to Consumer & International di Disney – è, in pratica, il responsabile e principale protagonista del lancio e del successo del servizio di streaming Disney+ che, in pochissimi mesi, ha superato i 50 milioni di iscritti a pagamento.

Mayer sarà anche COO (Chief Operating Officer) di ByteDance, casa madre di TikTok, mentre l’attuale presidente di Tik Tok, Alex Zhu, ne diventerà VP of Product & Strategy.

Mayer prenderà in carico lo sviluppo strategico del business generatosi intorno a una app che è stata scaricata da 2 miliardi di individui (un quarto dei download di TikTok è avvenuto nel solo 2020), cercando di mettere a frutto l’esperienza maturata nello streaming anche in altre operazioni e divisioni di primo piano del gruppo Disney, come Hulu e ESPN.

Quella di ByteDance è una mossa che posiziona TikTok strategicamente, portando al tavolo delle trattative con l'industria musicale quanto di più simile a un mogul dell'intrattenimento, in grado di rassicurare gli interlocutori sullo spinoso tema delle licenze e di negoziare con una credibilità e un respiro di lungo periodo; non è da trascurare, infine, la scelta di un vertice americano in seno a quella che è ormai una conglomerata cinese.