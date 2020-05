L'omaggio di Mark Lanegan ai Joy Division

Ieri ricorreva il 40° anniversario della morte di Ian Curtis, suicidatosi a 23 anni il 18 maggio del 1980. E sempre ieri si è svolto "Moving Through The Silence", festival in streaming organizzato da Headstock, a cui hanni partecipato Bernard Sumner e Stephen Morris membri superstiti dei Joy Division ora nei New Order, nonché Brandon Flowers, nonché i concittadini Elbow.

Due i momenti più significativi. Il primo è Mark Lanegan che canta "Isolation" con i Cold Cav: il cantautore statunitense torna a far parlere di sé per motivi musicali dopo la diatriba con Liam Gallagher. E poi la versione collettiva di “Love Will Tear Us Apart” a fine concerto.

L'altro membro in vita dei Joy Division, Peter Hook ha invece diffuso ieri "So this is permanent" film registrato dal vivo nel 2015 alla Christ Church di Macclesfield, con l'esecuzione dei brani della band: è disponibile fino a questa mattina alle 13.

Questo il video della performance di Lanegan

Qua invece il video completo del concerto