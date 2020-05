Le parole del vinile: le copertine pt.1/2

Il mondo del collezionismo del vinile è vasto e - specialmente se si è alle prime armi o non si mastica molto l'inglese - ricco di termini tecnici o sigle che a un primo impatto possono sembrare ostici.

Continuiamo il nostro percorso - iniziato con Le parole del vinile: i termini generali - con una nuova miniguida-dizionario in materia di copertine, da tenere sottomano in caso di dubbi.

Artwork

Grafica di copertina. Spesso si tratta di vere e proprie opere d'arte, come nel caso delle cover dell'eponimo album d'esordio dei Velvet Underground o di Sticky Fingers dei Rolling Stones realizzate da Andy Warhol, The Dark Side Of The Moon dei Pink Floyd creata dal team di Aubrey Powell e Storm Thorgerson di Hipgnosis o, ancora, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band dei Beatles disegnata dagli artisti pop Peter Blake e Jann Haworth.

Back

È il retro della copertina.

Booklet

Libretto allegato al disco.

