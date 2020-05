Metallica: in rete un concerto di quasi quarant'anni fa (quando erano poco più che ragazzini)

I Metallica pubblicano un nuovo episodio del loro #MetallicaMondays, la serie di appuntamenti in streaming che la band ha deciso di rendere disponibili in rete per i fan in questo periodo. Stavolta tocca a un concerto di quasi quarant'anni fa. Trentasette, per l'esattezza. Uno show tenuto dai Metallica al Metro di Chicago nel 1983, poco dopo l'uscita del loro album d'esordio "Kill 'em all". I componenti erano poco più che ragazzini: James Hetfield e Kirk Hammett avevano entrambi 20 anni; Lars Ulrich ne aveva 19; Cliff Burton ne aveva 21. Lo stream si sblocca alle 2 (ora italiana).

