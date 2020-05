Harry Styles beato tra 15 ragazze (alla faccia del distanziamento fisico)

"This video is dedicated to touching", recita la scritta all'inizio del videoclip. Una provocazione, di questi tempi. Harry Styles beato tra le donne. Nel video di "Watermelon sugar" il cantante si lascia baciare, toccare e corteggiare da quindici ragazze. Alla faccia del distanziamento fisico (ma il video è stato presumibilmente girato prima dell'emergenza coronavirus). Il brano è il nuovo singolo tratto dal secondo album solista dell'ex One Direction "Fine line", uscito lo scorso dicembre a distanza di due anni e mezzo dal precedente.

Il tour di Harry Styles legato a "Fine line" avrebbe dovuto fare tappa in Italia lo scorso maggio, per due date a Torino e Bologna, che però - a causa dell'emergenza coronavirus - sono state posticipate al 2021