Queen: compie quarant'anni questo film cult con la loro colonna sonora

Compie quarant'anni "Flash Gordon", tra i film cult degli Anni '80, ispirato all'omonimo personaggio dei fumetti fantascientifici ideato da Alex Raymond. E per l'occasione la pellicola, della quale i Queen composero e incisero la colonna sonora, torna nei negozi e al cinema - dove possibile - in versione restaurata in 4K.

Fu Dino De Laurentiis a commissionare alla band di Freddie Mercury la colonna sonora di "Flash Gordon". I Queen registrarono i brani nel 1980, ai Musicland Studios di Monaco di Baviera, nello stesso periodo in cui incisero l'album "The game". L'album contenente le musiche di "Flash Gordon", dal titolo omonimo, uscì nel dicembre del 1980, anticipato dal singolo "Flash".

Il film tornerà nei negozi il 3 agosto in formato Blu-ray, dvd e digitale. Le celebrazioni per il quarantennale saranno accompagnate da alcune proiezioni speciali, dove possibile.