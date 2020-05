"I love my radio", da oggi si può votare. Ma...

Del progetto "I love my radio" abbiamo riferito qui e oggi vi informiamo che sono aperte le votazioni qui per "scegliere le canzoni della nostra vita" dal 1975 al 2019.

Pur non avendo compreso esattamente quale sia (oltre a quello esplicitato) lo scopo di questa iniziativa congiunta delle "grandi" radio italiane - se non, forse, quello di tentare di recuperare centralità rispetto al recente strapotere dei servizi di streaming - non ho niente da rimproverare a un progetto che ponga l'attenzione sul repertorio delle canzoni italiane, anzi (anche se sulla scelta di alcuni dei titoli da votare avrei qualche riserva - ma si sa, de gustibus).

La mia perplessità, se posso esprimerla, è più di forma che di sostanza. Se questa impresa serve a dare lustro alle canzoni italiane, e se è stata pensata e organizzata dalle radio italiane, per quale piffero di motivo è stata chiamata "I love my radio" - in inglese? Non sarebbe stato più giusto, e sensato, e "italiano" intitolarla "Amo la mia radio", o più fluidamente (e finardianamente) "Amo la radio"? Mah. Comunque, ho espresso le mie tre preferenze. Bisognerà aspettare qualche mese per conoscere le canzoni più votate (e si vota fino al 31 luglio). Staremo a vedere.

(fz)