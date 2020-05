Joy Division: in rete un film-concerto mai visto di Peter Hook

Arriva in rete un film-concerto mai visto di Peter Hook, contenente filmati relativi alle esibizioni dell'ex Joy Division con la sua nuova band The Light dedicate al repertorio del gruppo composto insieme a Ian Curtis, Bernard Sumner e Stephen Morris. L'iniziativa rientra nell'ambito delle celebrazioni per i quarant'anni dall'uscita dell'ultimo disco della band, "Closer", e dalla morte di Ian Curtis.

"So this is permanent", questo il titolo del film, è stato registrato nel 2015 durante un'esibizione di Hook e dei suoi The Light alla Christ Church di Macclesfield, nel Regno Unito (fu la città natale di Ian Curtis). Sarà disponibile in streaming per ventiquattro ore, gratuitamente, fino alle 13 (ora italiana) di domani.