Concerti 2020, OTR: "Noi non possiamo stare fermi un anno"

Il DPCM emanato ieri,17 maggio, ha dato indicazioni precise per lo svolgimento degli spettacoli dal vivo e la maggior parte dei promoter nostrani sta, di conseguenza, annullando e rinviando le date estive e del 2020. Francesco Barbaro di OTR LIVE, organizzatore dei tour di Irene Grandi, Daniele Silvestri, Max Gazzè, Carmen Consoli, Carl Brave, Diodato, ha rilasciato un intervista ad ADNKronos in cui spiega la scelta differente della sua agenzia e di altre piccole agenzie

Per strutture indipendenti come la OTR non si può immaginare uno stop totale dei live per un intero anno. Mi faccio portavoce di tutte quelle strutture indipendenti (come Imarts e Ponderosa e molte altre) che, sempre nel rispetto delle leggi, credono fortemente che la musica non si può e non si deve fermare. Capiamo le ragioni delle multinazionali che sono costrette a fermare grandi eventi come quelli di Vasco Rossi, Tiziano Ferro o Ligabue, ma la nostra funzione di indipendenti è quella di trovare altri modi per andare avanti e abbiamo l'obbligo morale di farlo, non solo per gli artisti, ma anche per i musicisti, i tecnici, i direttori di produzione, i fonici e tutte le famiglie che ci sono dietre queste importantissime figure professionali della musica

"Lo Stato non ha vietato la musica dal vivo, a noi tocca solo inventare nuove soluzioni per dare la possibilità ai musicisti di non fermarsi e al pubblico di scegliere se ascoltare o no la musica dal vivo", continua Barbaro: