Francesco De Gregori: il tour è rinviato al 2021. Non confermata la data con Venditti

È rinviato al 2021 anche il tour di Francesco De Gregori in programma quest'estate, a causa delle restrizioni legate alla pandemia di Covid-19 e in ottemperanza alle disposizioni governative. Non è al momento confermata la data del 5 settembre allo Stadio Olimpico di Roma. La data definitiva dell'evento verrà comunicata quanto prima.

Queste le nuove date della serie di concerti del cantautore romano, spostati all'anno prossimo:

10 luglio 2021 all’Anfiteatro Il Vittoriale di Gardone Riviera - BS (recupero dell’11 luglio 2020)

12 luglio 2021 in Piazza Duomo a Pistoia (recupero del 13 luglio 2020)

13 agosto 2021 a Villa Bertelli a Forte dei Marmi - LU (recupero del 13 agosto 2020)

I biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi per le nuove date corrispondenti. Entro il 31 luglio verranno comunicati gli spostamenti delle seguenti date:

20 giugno a Mantova - Esedra di Palazzo Te

6 luglio a Cervere (CN) – Anfiteatro dell’Anima

15 luglio a Molfetta (BA) - Banchina San Domenico

19 luglio a Locarno – Piazza Duomo (Moon & Stars)

25 luglio a Cervia (RA) - Piazza Garibaldi

9 agosto a Lecce – Piazza Libertini

12 agosto a Macerata – Sferisterio

I biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi per le nuove date corrispondenti. È possibile rivendere i biglietti utilizzando la piattaforma Fansale di TicketOne: https://www.fansale.it/fansale/. È possibile, inoltre, modificare il nominativo sul biglietto in proprio possesso, seguendo la procedura di cambio nominativo disponibile all’interno dell’area MyTicketOne sul sito www.ticketone.it. Per tutte le informazioni: www.friendsandpartners.it.