Pete Townshend, poeta laureato del rock: buon compleanno

I can’t explain (1964)

Ovvero, l’inizio di una meravigliosa epopea lunga più di cinquant’anni. Il singolo di debutto degli Who, freschi di nuovo battesimo dopo avere abbandonato il precedente nome della band (High Numbers), è al contempo un marchio di fabbrica del “power pop” che avrebbe segnato i primi anni di carriera della band e un capolavoro di Shel Talmy, epico produttore della Decca che aveva toccato come un Re Mida un altro singolo – onestamente, ancora più mitico – al quale “I can’t explain” si ispirava: “You Really Got Me” dei Kinks. Mai ricordare a Pete Townshend della presenza nelle session di un giovane chitarrista che a Talmy, all’epoca, pareva offrire più ampie garanzie di qualità – tale Jimmy Page…

(Giampiero Di Carlo)