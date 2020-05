Biagio Antonacci: i concerti al Teatro Carcano di Milano non sono confermati

La serie di spettacoli di Biagio Antonacci in programma dopo l'estate al Teatro Carcano di Milano non possono essere confermate in ragione della situazione legata all'emergenza sanitaria in atto e alla luce delle relative disposizioni governative. Lo comunica l'ufficio stampa del cantautore. Le date definitive verranno comunicate quanto prima e comunque non oltre il 31 luglio 2020. I biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi. Per tutte le informazioni consultare il sito friendsandpartners.it.

Antonacci avrebbe dovuto dare il via il 29 settembre alla residency al teatro milanese. Il tour stanziale avrebbe visto il cantautore - che lo scorso autunno ha pubblicato l'album di inediti "Chiaramente visibili dallo spazio" - esibirsi sul palco del Teatro Carcano anche il 30 settembre, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24 e 25 ottobre.