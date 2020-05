Zucchero: i concerti all'Arena di Verona non sono confermati

Le 14 date di Zucchero previste nei mesi di settembre e ottobre 2020 all’Arena di Verona - 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 settembre e 1, 2, 3, 4, 6 e 7 ottobre 2020 - non possono essere al momento confermate in ragione della situazione dell’emergenza sanitaria in atto e alla luce delle relative disposizioni governative. Le date definitive verranno comunicate quanto prima e comunque non oltre il 31 luglio 2020. I biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi. Per tutte le informazioni consultare il sito friendsandpartners.it

Il cantautore emiliano in questi mesi di lockdown ha partecipato al live streaming “One world: together at home”, a sostegno dell'Organizzazione Mondiale della Sanità nella lotta al Covid-19. Alla Giornata Mondiale della Terra, il 22 aprile, suonando per la prima volta, l’inedito “Canto la vita”, tratto da “Let Your Love Be Known” di Bono Vox, con il testo in italiano a firma di Zucchero e un featuring con Bono. E ha preso parte alla manifestazione del Primo Maggio di Roma con un collegamento in diretta e un contributo musicale sulle note de “La canzone che se ne va”, eseguendo il brano“Amore adesso!”, adattamento della canzone “No Time For Love Like Now” di Michael Stipe e Aaron Dessner, con testo in italiano a firma di Zucchero.