Robbie Williams torna con i Take That

Robbie Williams si riunirà ai vecchi compagni dei Take That per uno show di beneficenza virtuale che verrà trasmesso il prossimo 29 maggio sul canale YouTube Compare the Meerkat e su Facebook Live.

Il cantante inglese si riunirà con Gary Barlow, Mark Owen e Howard Donald, per raccogliere fondi per l'ente benefico di musicoterapia Nordoff Robbins e Crew Nation, che stanno aiutando a sostenere economicamente i lavoratori legati alla filiera dei concerti durante l'epidemia da coronavirus.

Su questo concerto i Take That hanno dichiarato:

“È sempre bello tornare insieme a Robbie e siamo davvero entusiasti di fare questo spettacolo che tutti possono godersi da casa. Siamo inoltre lieti di supportare Nordoff Robbins e Crew Nation con questo show, due enti di beneficenza molto vicini ai nostri cuori.”

Robbie Williams ha aggiunto:

“Non vedo davvero l'ora di esibirmi di nuovo con i ragazzi, è sempre un piacere.”

Williams lasciò il gruppo per intraprendere la carriera solista nel 1995, prima di tornare nei Take That nel 2010 per l'album, "Progress" (leggi qui la nostra recensione).