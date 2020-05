Ligabue: rimandato il concerto “30 anni in un giorno”

La data dell’evento “30 anni in un giorno” alla Rcf Arena Reggio Emilia - Campovolo - per celebrare i 30 anni della carriera di Luciano Ligabue, prevista il 12 settembre 2020, non può essere al momento confermata in ragione della situazione dell’emergenza sanitaria in atto e alla luce delle relative disposizioni governative. La data definitiva verrà comunicata quanto prima e comunque non oltre il 31 luglio 2020. I biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi.