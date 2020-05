Concerti 2020, "Una. Nessuna. Centomila" rimandato al 2021

Verrà rimandato al 2021 "Una. Nessuna. Centomila", il mega concerto originariamente previsto per il 19 settembre 2020 a Campovolo che avrebbe dovuto vedere protagoniste Fiorella Mannoia, Emma, Alessandra Amoroso Giorgia, Elisa, Gianna Nannini, Laura Pausini.

Le sette cantanti si esibiranno l'anno venturo: la data futura averrà comunicata a breve ma, si legge in una nota stampa, quella attuale "non puo’ essere confermata in ragione della situazione dell’emergenza sanitaria in atto e alla luce delle relative disposizioni governative"



Il concerto aveva già venduto oltre 85.000 biglietti venduti ed era stato concepito per dare un aiuto concreto ai centri e alle organizzazioni che sostengono e supportano le donne che hanno subito violenza. I biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi.