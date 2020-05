Concerti 2020, Andrea Bocelli, rinviati al 2021 i tre concerti di questa estate

In ottemperanza alle ultime disposizioni governative, i tre eventi dal vivo di Andrea Bocelli dell'estate 2020 sono rinviati al 2021. Gli show delle Terme di Caracalla di Roma (21 giugno), Teatro del Silenzio di Lajatico (24 e 26 luglio) e Piazza Castello di Marostica (16 settembre) si svolgeranno quindi tra un anno.

Il concerto alle terme di Caracalla denominato "Andrea Bocelli - Rome 2020" previsto per il 21 giugno 2020 si svolgerà invwece il 21 giugno 2021. I biglietti acquistati per lo show restano validi per la data del 2021. La 15esima edizione del Teatro del Silenzio, a Lajatico, prevista per il 24 e 26 luglio 2020 – “Il Mistero della Bellezza” , sarà invece posticipata al 22 e 24 luglio 2021. Sarà a breve comunicata la nuova data dell'appuntamento in Piazza Castello a Marostica, previsto inizialmente per il 16 settembre 2020.