"Waterloo" degli ABBA è la migliore canzone dell'Eurovision di tutti i tempi

Lo scorso sabato 16 maggio la BBC ha trasmesso lo speciale 'Come Together' chiedendo al pubblico britannico di votare quale fosse stata la migliore canzone presentata all'Eurovision Song Contest nel corso della sua lunga storia che ha avuto inizio nel 1956. Ad aggiudicarsi il sondaggio è stata la band svedese degli ABBA con la canzone “Waterloo”, vincitrice del concorso nel 1974.

L'edizione di quest'anno dell'Eurovision Song Contest, che si sarebbe dovuta tenere a Rotterdam (Olanda), è stata annullata lo scorso mese di marzo a causa della pandemia da Coronavirus. In vece del concorso, si è tenuta una manifestazione sostitutiva, chiamata 'Europe shine a light', durante la quale si sono esibiti i 41 artisti che avrebbero dovuto partecipare alla gara. Non vi è stata alcuna competizione e, quindi, non è stato indicato un vincitore. Il nostro portacolori, lo scorso vincitore del festival di Sanremo, Diodato, ha presentato una clip della sua “Fai rumore” girata all'interno della Arena di Verona.