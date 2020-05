Tiziano Ferro: il tour negli stadi 2020 è rimandato al 2021

Tiziano Ferro ha pubblicato sul suo account Instragram un messaggio nel quale commenta il nuovo Decreto della Presidenza dei Ministri in vigore dalla giornata di oggi che fissa le condizioni alle quali potranno riprendere i concerti.

Nel messaggio – che potete ascoltare più sotto – il cantautore di Latina ringrazia il governo e informa che il promoter 'Live Nation sta lavorando con le autorità e gli stadi di ogni città toccata dal tour per riprogrammare i concerti ed è in attesa delle ultime risposte per definire tutti i dettagli e comunicare così le nuove date. Le vendite saranno momentaneamente sospese e riaperte non appena sarà pubblicato il calendario definitivo'.

Il tour previsto quest'anno con partenza il prossimo 30 maggio dallo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro (Ud) è posticipato al 2021.