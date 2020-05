Devo: una collezione di oggetti di merchandising anti-Covid 19

Un po' c'era da aspettarselo: dopo My Chemical Romance, Billie Eilish, The Weeknd e Ariana Grande, anche il gruppo de-evoluzionista per eccellenza propone un suo merchandising appositamente pensato per l'emergenza Covid. Oltre alle "solite" mascherine griffate,

il gruppo di Akron propone anche un oggetto destinato a diventare di culto: la "energy dome" - la cupola energetica, meglio nota come "vaso da fiori", completata da una visiera trasparente di plexiglas con il logo dei Devo.

"La cupola è solida, e lo scudo è trasparente - ma è quello che non puoi vedere che ti attacca!"

è il claim dell'oggetto, in vendita sul sito della band al prezzo (decisamente non economico) di 49,98 dollari.

"Proteggetevi dalle particelle invisibili e dai fluido corpore indesiderati con questa Devo Energy Dome. La visiera è collegata alla cupola con il Velcro. Semplice e sicuro!"

Qui tutta la collezione in vendita sul negozio online dei Devo.