Eurovision, "Europe shine a light": momenti sì e momenti no. Guarda

La conferenza stampa del Presidente del Consiglio ha fatto slittare ieri sera, sabato 16 maggio, l'inizio su Rai Uno del programma dedicato a "Europe Shine a Light" (Giuseppe Conte aveva detto "Abbiamo un occhio di attenzione per i nostri artisti, che ci fanno tanto divertire e ci fanno tanto appassionare" - evidentemente se l'era dimenticato...). A parte che chi voleva poteva seguire la diretta "vera" dell'evento su Rai 4 - evitando la coppia Flavio Insinna / Federico Russo, ma incappando nella coppia Gino Castaldo / Ema Stokholma - pare che chi non ha visto la trasmissione non si sia perso granché...

Da quanto si legge in giro, l'unico momento davvero riuscito è stato l'esibizione congiunta di tutti i partecipanti, uniti nell'esecuzione di "Love shine a light", la canzone di Katrina and the Waves vincitrice dell'Eurovision Song Contest nel 1997

C'è stato però anche un altro momento per certi versi storico: l'intervento di Bjorn Ulvaeus degli ABBA, la cui carriera stellare fu lanciata dalla vittoria all'Eurovision Song Contest del 1974 con "Waterloo"

Bjorn ha detto fra l'altro:

"Tutti sappiamo perché quest'anno non si è potuta tenere la solita finale dell'Eurovision. Speriamo che lo spettacolo di stasera vi sia un po' di conforto, sapendo che il prossimo anno tornerà ad esserci. Fra l'altro, bello il titolo che è stato scelto. Per fortuna non hanno scelto 'Waterloo'. Lunga vita all'Eurovision Song Contest".



Su Twitter si è tenuto comunque una sorta di referendum per scegliere il brano migliore e quello peggiore fra quelli presentati.

Come miglior canzone ha vinto "Think About Things" degli islandesi Daði og Gagnamagnið

Come peggior canzone è stata scelta "Uno" dei russi Little Big

Appena saranno disponibili i dati di audience li pubblicheremo qui.