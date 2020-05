Katy Perry tutta nuda (e incinta) nel video di "Daisies". Guarda...

Forse a lanciare la moda di farsi fotografare nude e incinte è stata Demi Moore, nel lontano 1991, per la copertina di "Vanity Fair";

poi l'hanno seguita in tante, fra altre attrici (Milla Jovovic, Monica Bellucci), modelle (Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Anna Falchi), e altre cantanti (Mariah Carey, Britney Spears, Christina Aguilera, Jessica Simpson).

Ma a nostra memoria a Katy Perry spetta il record di essere la prima cantante a comparire in un video non solo molto incinta, ma anche completamente nuda.

La cantautrice californiana, che giusto dieci anni fa aveva un po' scandalizzato con questo video di "California Gurls"

nel quale era ripresa come mamma l'ha fatta sdraiata su una nuvola e coperta solo da uno straccetto sul sedere.

Per confermare di essere in dolce attesa (con il fidanzato Orlando Bloom) a febbraio aveva promosso il singolo "Never worn white" nel video del quale esibiva orgogliosamente il pancione. Ora si è superata con il video di "Daisies", nuovo singolo apripista del prossimo album in uscita ad agosto: in esso, diretta dalla regista Liza Voloshin, è ripresa per qualche secondo completamente nuda mentre si bagna sotto una cascatella.