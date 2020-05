Diodato: i video dell'omaggio a Domenico Modugno all'Eurovision

Diodato porta "Piove" e "Nel blu dipinto di blu" di Domenico Modugno a "Europe Shine a Light", l'evento - trasmesso in Italia stasera su Rai1 - che ha sostituito il tradizionale Eurovision Song Contest, quest'anno annullato a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Il vincitore del Festival di Sanremo oltre a interpretare dall'Arena di Verona (vuota) la sua "Fai rumore" ha omaggiato Modugno con due dei suoi più grandi successi, interpretati in momenti diversi: uno durante l'evento principale, l'altro durante l'episodio a lui dedicato di "Eurovision Home Concerts" (nel video qui sotto, al minuto 54.20), serie che ha visto i vari ospiti di questa edizione esibirsi in streaming dalle rispettive abitazioni in tutta Europa.

Caricamento video in corso Link

Diodato ha interpretato durante il concerto in streaming "Piove (ciao ciao bambina)" (ne aveva peraltro inciso una sua versione nel 2014 per l'album di cover "A ritrovar bellezza"), mentre durante la maratona in prima serata ha cantato chitarra e voce "Nel blu dipinto di blu". Insieme a "Piove", il cantautore aveva proposto "Aprite le finestre", come spiegato in un'intervista a Simona Orlando per "Il Messaggero": "Speravo che fra le due, gli utenti scegliessero questa. È la prima canzone italiana che andò alla manifestazione nel 1956, cantata da Franca Raimondi, mia conterranea. Dice: 'Aprite le finestre al nuovo sole, alle nuove speranze'. Sembra che parli di questo tempo. Voglio farla in futuro".