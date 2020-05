Green Day: la sorpresa dei fan italiani finisce sui social della band

Sorpresa tricolore per i Green Day: i fan italiani della band di "Wake me up when september ends" hanno realizzato un lyric video per "Stab you in the heart", uno dei brani contenuti all'interno dell'ultimo album del gruppo, "Father of all...", uscito lo scorso febbraio. L'idea è partita da "Green Day Italia", fan page italiana dei Green Day, oltre 100mila follower tra Facebook e Instagram, ed è stata condivisa con le maggiori pagine di supporter del gruppo guidato da Billie Joe Armstrong, che hanno contribuito alla diffusione del video. La clip, realizzata da uno dei collaboratori di Green Day Italia, Gianluca Santoro, graphic designer, è stata pubblicata contemporaneamente in tutto il mondo dalle varie fanbase della band: una sorpresa che i Green Day sembrano aver gradito, considerando che il video è stato ricondiviso da Billie Joe e soci sui loro canali social (anche il bassista Mike Dirnt ha rilanciato la clip sui suoi profili).

I Green Day hanno annunciato lo scorso settembre due concerti in programma in Italia il 10 giugno sul palco del Milano Summer Festival e l'11 giugno sul palco di Firenze Rocks: negli scorsi giorni, il gruppo ha rinviato molte delle date europee del tour , ma non quelle di Milano e Firenze, che restano formalmente in piedi in attesa di disposizioni certe e precise sul destino dei concerti in Italia dopo il coronavirus. "Il video made in Italy è un chiaro messaggio per fargli sapere che noi li aspettiamo qui e che non vediamo l’ora di rivederli", fanno sapere i fan italiani.