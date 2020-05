Coronavirus e concerti: il testo del decreto sulle riaperture

"È vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020": è quanto si legge nell'Articolo 1 del testo del decreto-legge (il cosiddetto Decreto ripartenza) approvato dal Consiglio dei Ministri che si è riunito venerdì 15 maggio a Palazzo Chigi, relativo alle misure di contenimento della diffusione del Covid-19, pubblicato in Gazzetta Ufficiale. "Il sindaco puo' disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro". E ancora: "Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro". Il decreto, si legge nel comunicato stampa diffuso sul sito del Governo, delinea il quadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali. Lo stesso comunicato informa che "resta vietato, l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico".