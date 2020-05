Lady Gaga: prima di 'Chromatica' un'altra anticipazione dell'album

La prossima settimana Lady Gaga pubblicherà un nuovo singolo. Si intitola "Rain on me" ed è un duetto con Ariana Grande: si tratta, dopo "Stupid love", della seconda anticipazione dell'album "Chromatica", che arriverà in rete una settimana prima dell'uscita del disco. La canzone sarà infatti disponibile da venerdì 22 maggio, mentre il disco - ideale successore di "Joanne" del 2016 - uscirà il 29 maggio. Ad annunciarlo è stata la stessa popstar, che nelle ultime ore ha visto diversi suoi dati riservati finire in rete in seguito al cyber attacco dei pirati informatici del gruppo REvil ai database dei suoi avvocati, con un post pubblicato sui suoi canali social ufficiali.

Inizialmente il nuovo album in studio di Lady Gaga avrebbe dovuto vedere la luca lo scorso 10 aprile, ma la pubblicazione del disco è stata posticipata a causa dell'emergenza coronavirus . Tra gli ospiti , oltre ad Ariana Grande, anche Elton John.