Foo Fighters: guarda qui in streaming il concerto del 2008 allo stadio di Wembley

Come promesso, i Foo Fighters hanno pubblicato in rete il video integrale del concerto che nel 2008 vide Dave Grohl e soci esibirsi allo stadio di Wembley, a Londra, condividendo il palco con due giganti come Jimmy Page e John Paul Jones dei Led Zeppelin (raggiunsero la rock band sul palco per "Rock and roll" e "Ramble on"). La registrazione video del concerto fu originariamente pubblicata come dvd nel 2008.

Caricamento video in corso Link

L'iniziativa dei Foo Fighters rientra nella raccolta fondi GMV Crisis Fund with Music Venue Trust, per aiutare i piccoli club che ospitano concerti a resistere e ad affrontare l'impatto sulle loro casse della crisi economica causata dalla diffusione a livello globale del Covid-19.