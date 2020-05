Rolling Stones: ascolta questo remix della loro 'Living in a ghost town'

I Rolling Stones hanno pubblicato un remix di "Living in a ghost town", il loro nuovo singolo uscito alla fine dello scorso mese (si tratta della prima nuova canzone della band guidata da Mick Jagger in otto anni). Jagger e soci hanno affidato l'operazione al brasiliano DJ Alok (nel 2016 la sua "Hear me now" scalò le classifiche internazionali - di recente ha curato un remix di "Physical" di Dua Lipa), che ha dato al brano un'impronta diversa rispetto alla versione originale: meno blues, più dance.

Sui suoi canali social ufficiali, Dj Alok ha anche pubblicato un videoclip alternativo rispetto a quello della versione originale: "Coloriamo queste giornate con la musica", ha scritto, riferendosi chiaramente all'emergenza coronavirus.

Bora dar uma colorida nesses dias com música?! Logo mais tem o lançamento do remix oficial que produzi para o The Rolling Stones, “Living in a Ghost Town”. 💙 pic.twitter.com/QvRzeYLeun — Alok (@alokoficial) May 15, 2020

Gli Stones hanno pubblicato "Living in a ghost town" a sorpresa e senza preannunci: una prima anticipazione di quello che sarà il loro nuovo album di inediti, il primo dopo "A bigger bang" del 2005? Per ora nulla di certo.