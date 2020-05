Gabriele Ciampi presenta il singolo ‘She walks in beauty’ con Teura: video

“She walks in beauty” è il titolo della canzone pubblicata oggi dal compositore e direttore d'orchestra romano, l’unico giurato italiano dei Grammy Awards 2020. Il testo del nuovo brano di Gabriele Ciampi, che anticipa il nuovo album del musicista italiano attivo a Los Angeles in uscita in autunno, celebra il poema “She walks in beauty” scritto da Lord Byron nel 1814. La canzone, con la musica di Ciampi, è interpretata da Teura ed è stata realizzata in collaborazione con la violoncellista come Livia De Romanis. Ciampi ha spiegato:

“Questa poesia di Lord Byron potrebbe essere un libretto adatto ad essere orchestrato. Dietro a queste parole profonde esiste musica, bisogna soltanto chiudere gli occhi e ascoltarla. L'opera si basa sul concetto di bellezza spirituale della donna, una bellezza che non si può toccare fisicamente ma che cambia la visione del futuro; una donna immaginaria e misteriosa, che Byron paragona alla notte in un cielo stellato. La speranza di un futuro diverso, radioso, in un poema scritto nel 1814 ma ancora estremamente attuale".

Il brano di Gabriele Ciampi è accompagnato da un video che unisce immagini di Stati Uniti, Italia e Cina, tra i paesi più colpiti al mondo dalla pandemia di Coronavirus.

Il nuovo lavoro discografico di Gabriele Ciampi, in arrivo sui mercati prossimamente, uscirà a due anni di distanza dal precedente disco, “Hybrid”, che ha visto la luce nel 2018 dopo gli album “The minimalist evolution” del 2014 e “In dreams awake” del 2016.