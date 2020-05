Foo Fighters, stasera in streaming il live con Jimmy Page e John Paul Jones del 2008

La band capitanata dal già batterista dei Nirvana torna a intrattenere i fan in quarantena, proponendo il video che testimonia i due concerti che i Foo Fighters hanno portato in scena il 6 e il 7 giugno del 2008 al Wembley Stadium di Londra. “Live at Wembley Stadium” sarà trasmesso in streaming sul canale YouTube della formazione di Seattle alle 19 (ora italiana) di oggi, 15 maggio.

Il secondo dei due show, tenuto dai Foo Fighters al Wembley Stadium il 7 giugno 2008, ha visto Jimmy Page e John Paul Jones raggiungere sul palco Dave Grohl e soci per eseguire dal vivo i brani “Rock and roll” e “Ramble on” dei Led Zeppelin.

Ecco la setlist:

The Pretender

Times Like These

No Way Back

Cheer Up, Boys (Your Make Up Is Running)

Learn To Fly

Long Road To Ruin

Breakout

Stacked Actors

Skin And Bones

Marigold

My Hero

Cold Day In The Sun

Everlong

Monkey Wrench

All My Life

Rock And Roll

Ramble On

Best Of You