Lo Stato Sociale, guarda il video di ‘AutocertifiCanzone’

Dopo l’anteprima nei supermercati italiani e dopo la pubblicazione in digitale del brano, la scorsa settimana, da oggi l’ultimo singolo de Lo Stato Sociale, “AutocertifiCanzone”, ha anche il suo video, diretto da Davide Spina e Matteo Bombarda. La clip – che trovate qui sotto – è stata presentata dalla formazione bolognese in questi termini: “Uno sguardo grandangolare sulla nostra esperienza del confinamento. Perché in fondo un po’ tutti ci riconosciamo nel protagonista della clip, con le abitudini che abbiamo dovuto riconsiderare, gli spazi con cui abbiam dovuto lottare per non lasciarci fagocitare dal caos, le nuove abilità che abbiamo scoperto di avere”.

“AutocertifiCanzone” è stata scritta in remoto tra Roma e Bologna e assemblata e prodotta da Matteo Romagnoli e Francesco Brini al Donkey Studio di Medicina. A proposito del brano, dell’esibizione di Lodo Guenzi e compagni all’edizione 2020 del Primo Maggio e di tanto altro abbiamo chiacchierato, in videochiamata, con il gruppo: trovate la nostra intervista qui.

L’ultimo album de Lo Stato Sociale, il terzo per la band, “Amore, lavoro e altri miti da sfatare”, risale al 2017. L’anno successivo Lodo Guenzi e soci hanno pubblicato la raccolta “Primati”.