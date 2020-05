Coronavirus, USA: stop al primo concerto ‘socialmente distanziati’

Avrebbe dovuto essere il primo live negli Stati Uniti dei tempi del distanziamento sociale ed era previsto in Arkansas, al TempleLive di Fort Smith, oggi, 15 maggio. L’artista? Il leader dei Bishop Gunn, Travis McCready, pronto a inaugurare il nuovo corso della musica ai tempi del Coronavirus. Il suo live non andrà però in scena, eventualità che considerando l’incertezza dei mesi della pandemia di Coronavirus era comunque stata presa in considerazione dagli organizzatori. A fermare il concerto è stato l’Arkansas Department of Health, che ha emesso nei confronti del locale quello che nel mondo anglofono prende il nome di cease and desist order, avvisando gli organizzatori che se non avessero fermato l’evento avrebbero potuto essere citati in giudizio. Comunicando l’avviso nel corso di una conferenza stampa – riferisce la testata statunitense Pitchfork – i gestori del TempleLive hanno fatto domanda perché il concerto possa essere posticipato al 18 maggio prossimo, ovvero tra tre giorni, considerando che quella è la data prima della quale i locali chiusi negli Stati Uniti non hanno l’autorizzazione per ospitare il pubblico. Il TempleLive ha inoltre fatto richiesta per poter accogliere tra le sue mura più di 50 persone, il limite imposto dall’Arkansas per gli eventi pubblici al chiuso.

Lo stop dell’Arkansas Department of Health arriva nonostante le misure di distanziamento sociale che il locale di Fort Smith aveva previsto di mettere in atto per il concerto di McCready. In particolare, la capienza del TempleLive doveva essere ridotta da 1100 posti a 229 posti e i partecipanti al live sarebbero stati raggruppati in “fan pods” da due a dodici biglietti intesi a separare in gruppi il pubblico. Obbligatorie poi mascherina e misurazione della temperatura.