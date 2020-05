Concerti, Judas Priest: slitta al 2021 il live al Rock the Castle

I Judas Priest si esibiranno al Rock the Castle il 26 giugno 2021. La rassegna del Castello Scaligero di Villafranca di Verona aveva comunicato la scorsa settimana lo slittamento al 2021 dell’edizione 2020 del festival e la formazione heavy metal di West Bromwich ha confermato oggi la sua presenza, insieme ai Saxon e agli Angel Witch, entrambi in cartellone il 26 giugno 2021, prima dei Judas Priest. I biglietti acquistati per la data del 2020 rimangono validi per la nuova data del 2021.

Il Rock the Castle avrebbe dovuto andare in scena tra giugno e luglio prossimi ed è stata posticipata al 2021 causa Coronavirus. Gli altri artisti della kermesse veneta previsti per il 2020 – che dovranno eventualmente confermare la loro presenza anche per il 2021 – erano tra gli altri gli Alter Bridge, i Lacuna Coil, gli UFO, i Lynyrd Skynyrd e i Darkness, ma anche NOFX, Judas Priest, Suicidal Tendencies e i Volbeat.

Il gruppo di Rob Halford è discograficamente fermo al 2018, quando i Judas Priest hanno dato alle stampe “Firepower”, diciottesimo album in studio della band, ideale seguito del precedente "Redeemer of Souls" (2014).