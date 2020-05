Neil Young, ‘Homegrown’ esce a giugno. Sarà la volta buona?

“Homegrown” è stato registrato da Neil Young nel 1975. A diversi anni di distanza da quel momento, avrebbe dovuto uscire lo scorso 18 aprile. Niente da fare, però: il disco è ancora tra gli archivi di Neil Young. Ma ha una nuova data di pubblicazione, fissata per il 19 giugno prossimo, quando “Homegrown” uscirà per Reprise Records. L’artista ha già messo a disposizione uno dei brani presenti nel progetto, “Try”:

Caricamento video in corso Link

L’album, composto da 12 tracce e già disponibile in pre-order, è stato inciso tra il giugno del 1974 e il gennaio del 1975 dal rocker canadese insieme a Levon Helm, Ben Keith, Karl T. Himmel, Tim Drummond, Stan Szelest e Robbie Robertson, con Emmylou Harris come ospite. Non tutti i brani di “Homegrown” sono però inediti: “Love Is A Rose”, “Homegrown”, “White Line”, “Little Wing” e “Star Of Bethlehem” hanno trovato collocazione in altri album mentre sono ancora inedite le altre sei tracce e il brano parlato “Florida”. La realizzazione di “Homegrown” è stato un processo particolarmente doloroso per Neil Young, che ha lavorato al disco nei giorni della separazione dall’attrice Carrie Snodgress. “Non riuscivo proprio ad ascoltarlo. Volevo andare avanti”, spiegava nei mesi scorsi la voce di “Harvest”, motivando il ritardo – di 46 anni – di “Homegrown”, l’album che Neil Young definisce come “il passaggio mai ascoltato tra ‘Harvest’ e ‘Comes a Time’”.

Il disco non è ad ogni modo l’unica sorpresa prevista dal musicista nordamericano per i suoi fan: tra il materiale d’archivio che Neil Young metterà a disposizione ci sono anche il live album “Return to Greendale”, il boxset “Archives Volume 2”, il live “Rust Bucket” e la performance solista del gennaio 1971 a Stratford “Young Shakespeare”. A scandire invece i giorni di isolamento legati alla pandemia da Covid-19 sono state le cosiddette Fireside Sessions, i set dal vivo di Nel Young alla luce del falò.